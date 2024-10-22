Kerem Bürsin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşıyor

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Bir dönem Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşktan sonra özel hayatıyla magazin gündeminde pek yer almayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in aşk hayatıyla ilgili yeni bilgiler var.

Devrim Özkan ile başrolünde olduğu Mavi Mağara filmiyle gündeme gelen Kerem Bürsin sevgilisi olduğunu itiraf etmiş ama kim olduğunu saklamıştı.

“Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapan Kerem Bürsin'in gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı.

SABANCI TORUNU

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Bürsin Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la aşk yaşıyor. Kerem Bürsin'in yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan takipleşmeye başladığı söylenen Melisa Tapan'la 2 aydır birlikte olduğu iddiası bulunuyor.

Konuyla ilgili Kerem Bürsin'den ve Melisa Tapan'dan bir açıklama gelmedi.