Kerem Bürsin'den pazar sporu

Fit vücudu ile dikkat çeken ünlü oyuncu, spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.

Düzenli olarak spor yapan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, fit vücudunu korumaya devam ediyor.

Yeni bir diziye başlayan genç oyuncu, set dışında kendisine ayırdığı vakti iyi değerlendirmeye çalışıyor.

PAZAR SPORUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile sık sık paylaşımlarda bulunan Bürsin, bu kez spor yaptığı anları yayınladı.

Sevenlerinin karşısına düzenli bir vücutla çıkmak isteyen Bürsin, yoğun efor sarf etti. Fit vücudun spor yoluyla yapılabileceğinin vurgulandığı paylaşıma ise "Sihirli hap yok" notu düşüldü.

Kerem Bürsin'in pazar sporu