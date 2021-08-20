Kerem Bürsin'in Instagram hesabı kapandı

Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Kerem Bürsin'in, dokuz milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı artık yok.

İkinci sezonuyla ekranlarda olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde sevgilisi Hande Erçel ile birlikte başrolü paylaşan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı donduruldu.

HAYRANLARINDAN MESAJ YAĞMURU

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.

"NE OLDU BİLMİYORUM"

Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek, dokuz milyon takipçili hesabını donduran Instagram'dan yardım istediğini belirtti.