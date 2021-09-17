Kerem Bürsin'e İtalya'da yoğun ilgi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’i sevenleri, İtalya'da büyük bir sevgi ile karşıladı.

En son Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Kerem Bürsin, bir televizyon programına katılmak için İtalya'ya gitti.

KEREM İZDİHAMI

Can Yaman’ın ardından Kerem Bürsin de İtalya’da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Oyuncunun hayranları adeta izdiham yarattı.

Fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen Bürsin'in hayranları mutluluk yaşadı. Oyuncu, yaptığı paylaşımla da sevenlerine teşekkür etti.