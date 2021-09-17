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    Kerem Bürsin'e İtalya'da yoğun ilgi

    Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’i sevenleri, İtalya'da büyük bir sevgi ile karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 10:47
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    Kerem Bürsin'e İtalya'da yoğun ilgi

    En son Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Kerem Bürsin, bir televizyon programına katılmak için İtalya'ya gitti.

    KEREM İZDİHAMI

    Can Yaman’ın ardından Kerem Bürsin de İtalya’da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Oyuncunun hayranları adeta izdiham yarattı.

    Fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen Bürsin'in hayranları mutluluk yaşadı. Oyuncu, yaptığı paylaşımla da sevenlerine teşekkür etti.

    Kerem Bürsin e İtalya da yoğun ilgi #1

    Kerem Bürsin e İtalya da yoğun ilgi #2Kerem Bürsin e İtalya da yoğun ilgi #3

    Kerem Bürsin e İtalya da yoğun ilgi #4

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