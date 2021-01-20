Kerem Bürsin'e Serenay Sarıkaya soruldu

Katıldığı bir programda şarkı söyleyen Kerem Bürsin'e eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sesi sorulunca utandı.

Kerem Bürsin, rol aldığı dizinin set çıkışında görüntülendi.

Adı aşk dedikodularına çıktığı partneri Hande Erçel ile çok yakın arkadaş olduğunu söyleyen Bürsin, "Beraber 24 saat geçirince ister istemez arkadaş olabiliyoruz" dedi.

Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de şarkı söyleyen yakışıklı oyuncu, o akşam çok heyecanlı olduğunu ve şarkıcılık düşünmediğini, hatta duşta şarkı söylemeye devam edeceğini belirtti.

SERENAY'IN ADINI DUYUNCA PANİK YAPTI

Öte yandan Kerem Bürsin'e bu konu üzerinden eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sesi sorulunca aniden panikledi.

"SESİ GÜZEL"

Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya için "Evet güzel bir sesi var. Bu soruyu sorduğun için sağ ol" dedi. Ünlü oyuncunun utangaç halleri de dikkatlerden kaçmadı.