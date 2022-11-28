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    Kerem Bürsin'in pantolonu 65 bin TL

    Oyunculuk kariyerine başladığından beri yer aldığı her dizi reyting rekorları kıran Kerem Bürsin, şimdi de giydiği pantolonla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 12:31
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    Kerem Bürsin'in pantolonu 65 bin TL

    İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde konuk oyuncu olarak yer aldığı 'A Todo Tren 2' adlı filmin İspanya'da gerçekleşen galasına katıldı. Öğle saatlerinde yapılan galada Bürsin'e büyük ilgi vardı.

    Dünyaca ünlü markadan giyiniyor

    Bürsin, üzerine dünyaca ünlü bir markanın 2022 sonbahar koleksiyonundan parçalar giydi.

    Pantalon 65 bin TL

    Yakışıklı oyuncununsadece üzerine giydiği pantolonun fiyatı 65 bin TL olduğu öğrenildi.

    Kerem Bürsin in pantolonu 65 bin TL #1

    Kerem Bürsin in pantolonu 65 bin TL #2

    Kerem Bürsin in pantolonu 65 bin TL #3

    Kerem Bürsin in pantolonu 65 bin TL #4

    Kerem Bürsin in pantolonu 65 bin TL #5

    Kerem Bürsin in pantolonu 65 bin TL #6


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