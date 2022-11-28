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Kerem Bürsin'in pantolonu 65 bin TL

Kerem Bürsin'in pantolonu 65 bin TL

Oyunculuk kariyerine başladığından beri yer aldığı her dizi reyting rekorları kıran Kerem Bürsin, şimdi de giydiği pantolonla gündem oldu.