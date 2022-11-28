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- Kerem Bürsin'in pantolonu 65 bin TL
Kerem Bürsin'in pantolonu 65 bin TL
Oyunculuk kariyerine başladığından beri yer aldığı her dizi reyting rekorları kıran Kerem Bürsin, şimdi de giydiği pantolonla gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 28.11.2022 - 12:31
İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde konuk oyuncu olarak yer aldığı 'A Todo Tren 2' adlı filmin İspanya'da gerçekleşen galasına katıldı. Öğle saatlerinde yapılan galada Bürsin'e büyük ilgi vardı.
Dünyaca ünlü markadan giyiniyor
Bürsin, üzerine dünyaca ünlü bir markanın 2022 sonbahar koleksiyonundan parçalar giydi.
Pantalon 65 bin TL
Yakışıklı oyuncununsadece üzerine giydiği pantolonun fiyatı 65 bin TL olduğu öğrenildi.