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- Kerem Tunçeri kimdir, kaç yaşında? Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi?
Kerem Tunçeri kimdir, kaç yaşında? Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi?
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 11:19
Kerem Tunçeri ve Aslı Enver aşk iddialarıyla magazin gündemine tekrar düştü. Beraber kaldıkları ve yeni bir aşka yelken açtıkları söylenen çift arasında neler olmuştu? Kerem Tunçer kaç yaşında? Aslı Enver ile sevgili mi? Merak edilen detayları derledik...
KEREM TUNÇERİ KİMDİR?
Galatasaray altyapısında yetişen Kerem Tunçeri, 1996-2000 yılları arasında burada forma giydi. Daha sonra Anadolu Efes'e transfer olan başarılı oyuncu, lacivert beyazlı forma ile dört sezon boyunca başarıdan başarıya koştu.
2004-05 sezonunda Ülkerspor, 2005-06 sezonunda da Beşiktaş forması ile mücadele eden Tunçeri, daha sonra İspanya'nın yolunu tutarak Real Madrid ile sözleşme imzaladı. İki senelik Madrid deneyiminin ardından 2008-09'da Rusya'nın Triumph Lyubertsy takımına transfer olan Kerem, Ocak 2009'da Anadolu Efes'e geri döndü. 2011-12 sezonunda BBL'de 41 karşılaşmada görev alan Tunçeri, maç başına 10.1 sayı, 1.8 ribaunt ve 5.0 asist ortalamaları ile mücadele etti. THY Euroleague'de ise 15 karşılaşmada 4.3 sayı, 1.1 ribaunt ve 4.5 asist ortalamaları tutturdu. Tunçeri, Anadolu Efes ile 2001-02, 2002-03, 2003-04 ve 2008-09 sezonlarında olmak üzere toplamda 4 kez Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2000-01, 2001-02 ve 2008-09 sezonlarında ise Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Başarılı oyuncu 2009 ve 2010 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferlerinde de pay sahibi oldu. 2004-05 sezonunda Ülkerspor ile Türkiye Kupası kazanan Kerem, 2007 yılında da Real Madrid forması altında ULEB Kupası'nın kazanılmasında büyük rol oynamıştı. Kerem ayrıca İspanyol ekibi ile 2006 sezonunda ACB şampiyonluğu da yaşadı. Milli formayı da defalarca giyen Kerem Tunçeri, ülkemizde düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a son saniyede attığı turnike ile final kapısını aralamıştı. Kerem ayrıca 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'da görev yaptı. Kerem A Milli Takım ile 2001 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
KEREM TUNÇERİ İLE ASLI ENVER SEVGİLİ Mİ?
Murat Boz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Aslı Enver, geçtiğimiz Nisan ayında Kerem Tunçeri ile birliktelik iddialarıyla gündeme gelmişti. Araya koronavirüs pandemisinin girmesi nedeniyle ayrı kalan çift, ilişkilerini telefon üzerinde yürütüyor ve gizli kalmasını istiyordu. Ortak bir arkadaşları sayesinde tanışan ikili, Kerem Tunçeri'nin mesajlarının ifşalanmasıyla ayrıldı.Tunçeri'nin mesajlar attığı bazı sosyal medya fenomenleri her şeyi ortaya döktü.
Ancak Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin ayrılığı kısa sürdü. Enver'i tekrar kaybetmek istemeyen basketbolcu, yer aldığı dizinin olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmak isteyen sevgilisi için aylık kirası 16 bin TL olan bir ev tuttuğu ortaya çıktı.