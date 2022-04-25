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    Keremcem, takipçilerini kaybetti

    Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, eski takipçilerine sitem etti: "Nasıl yüzüme bakacaklar şimdi?"
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:28
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    Keremcem, takipçilerini kaybetti

    Uzun zaman ekranlardan uzak kaldıktan sonra son olarak 'Maske Kimsin Sen?' adlı yarışmada boy gösteren şarkıcı Keremcem, sosyal medyadan yaklaşık 100 bin takipçi kaybetti.

    Etiler'de görüntülenen şarkıcı, sosyal medyada takipçi kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Gitmişler"

    Şarkıcı, "Pandemi döneminde albüme yoğunlaştığım için sosyal medyada pek paylaşım yapamadım. Bir de o dönem bolca canlı yayınlar yapıldı, ben geri kaldım.

    "Nasıl yüzüme bakacaklar"

    Bir baktım 100 bin takipçim gitmiş. Şimdi tekrardan paylaşımlar yapmaya başladım. Albümüm çıkınca giden takipçilerim de geri gelecektir eminim, gidip geri gelenler nasıl yüzüme bakacaklar şimdi?" diyerek güldü.

    Keremcem, takipçilerini kaybetti #1

    Keremcem, takipçilerini kaybetti #2


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