Keremcem'in sevgilisi aileye girdi

Keremcem, İranlı sevgilisi Gazal Bayat ile evlilik planları yapmaya başladı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem'in, İranlı sevgilisi Gazal Bayat ile aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaptı.

Sevgilisini ailesiyle kaynaştırdığını söyleyen şarkıcı, evlilik sinyali verdi,

AİLESİ GELİNLE TANIŞTI

"Bodrum'da ailemizle birlikte keyifli anlar yaşadık. En kısa zamanda bir daha gideceğiz." diyen Keremcem'in, şu sıralar mutluluktan ayakları yere basmıyor.