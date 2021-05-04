Keremcem'in son hali

Şarkıcılıktan oyunculuğa transfer olan ünlülerden Keremcem son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, bir programa konuk oldu. Keremcem'i görenler yüzündeki değişikliğin nedenini merak etti.

"ÇÖKÜŞSÜN"

Pandemi döneminde kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranları şaşırttı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi.