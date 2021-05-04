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    Keremcem'in son hali

    Şarkıcılıktan oyunculuğa transfer olan ünlülerden Keremcem son hali ile hayranlarını şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 07:54
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    Keremcem'in son hali

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, bir programa konuk oldu. Keremcem'i görenler yüzündeki değişikliğin nedenini merak etti.

    "ÇÖKÜŞSÜN"

    Pandemi döneminde kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranları şaşırttı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi.

    Keremcem in son hali #1

    Keremcem in son hali #2Keremcem in son hali #3

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