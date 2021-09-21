Kerem'in selamı var dediler! Şevval Şahin'in sevgilisi Marcus Aral'a 5 kişi saldırdı...

Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in olaylı aşk hayatında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus Aral'ı 'Kerem'in selamı var' deyip dövdüler.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, çalkantılı aşk hayatına tam gaz devam ediyor.

Kısa süre önce bir ayrılık yaşayan çift, magazin gündeminden günlerde düşmemişti. Marcus Aral, Şevval Şahin ile deniz kenarında yemeğe çıkan Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize fırlatmış, ortalık karışmıştı.

İddiaya göre, Kamışlı intikamını aldı...

5 KİŞİ SALDIRDI

Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı.

5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral’a saldırarak darp etti. Gözler daha önce sevgilisi Sevval Şahin ile yemek yiyen ve Marcus tarafından denize atılan Kerem Kamışlı’ya döndü.

YÜZÜNDE KIRIKLAR VAR

Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral’a, saldıranlar aranıyor. Evinin önünde saldırıya uğrayan Yigit Marcus Aral, Emniyet’ten çıkarken görüntülendi. Aral'ın yüzünde kırıklar ve morluklar olduğu öğrenildi.

"KEREM'İN SELAMI VAR"

Yüzünde kırık ve morluklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde “Kerem’in selamı var deyip 5 kişi saldırdı” diye konuştu.