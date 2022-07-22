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    Kerimcan Durmaz Ece Erken'e dava açtı

    Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek" diyen Ece Erken'e 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
    • 22.07.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 10:24
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    Kerimcan Durmaz Ece Erken'e dava açtı

    Bir süre önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu saldırı sonrası kaybeden sunucu Ece Erken, son günlerde eşinin ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.

    Sabah programda sunuculuk yaptığı dönemde  sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için önce "Adam, adam da demiyeyim", ardından "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" dediği kaydedildi.

    Ünlü sunucudan şikayetçi oldu

    Öte yandan Erken'in, sosyal medya hesabından 26 Şubat 2020 tarihinde Durmaz'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.

    Bunun üzerine ünlü sunucudan şikayetçi olan Durmaz'ın dilekçesi doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca iddianame hazırlandı.

    Kerimcan Durmaz Ece Erken e dava açtı #1

    Eleştiri hakkını kullandığını belirtti

    İfadesi alınan Ece Erken'in savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmedi.

    Kerimcan Durmaz Ece Erken e dava açtı #2

    3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemi

    Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

    Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.

    Soruşturmaya takipsizlik kararı

    DHA'nın aktarımına göre; Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.

    Kerimcan Durmaz Ece Erken e dava açtı #3


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