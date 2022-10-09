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    Kerimcan Durmaz, Mehmet Dinçerler iddialarını yanıtladı

    Kerimcan Durmaz, Mehmet Dinçerler iddialarını yanıtladı

    Mehmet Dinçerler ile görüntüleri ortaya çıkan Kerimcan Durmaz, iddiaları yalanlayarak 'Mehmet benim çok yakın arkadaşım, öpüşme fotoğrafı yok' ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 10:26
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    Magazin gündemini haftalardır kurcalayan Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliği, geçtiğimiz günlerde sonlandırıldı.

    4 aylık evlilikleri tek celsede biten çift hakkında, binbir iddia da beraberinde geldi.

    Mehmet Dinçerler, Twitter hesabındaki paylaşımlarının ifşa edilmesi sonrasında Kerimcan Durmaz ile anıldı.

    Fotoğrafları gündem oldu

    Kerimcan Durmaz, yakın arkadaşı olduğunu iddia ettiği Mehmet Dinçerler'i Hadise ile evliliği sonrası takipten çıkarırken, ikilinin fotoğrafı ortaya çıktı.

    Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerlerin yan yana fotoğrafları, 'evliliği bitiren unsur ortaya çıktı' olarak değerlendirildi.

    Boşanma sonrasında birbirini tekrar takibe alan Mehmet Dinçerler ve Kerimcan Durmaz akılları kurcalarken, olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    "Mehmet benim çok yakın arkadaşım"

    Gazetecilere takılan Kerimcan Durmaz, "Boşanmanın sebebi siz misiniz" sorusuna, "Yok artık canım. Sonradan o görüntüler çık zaten, boşanma haberleri çıkmıştı. Mehmet benim çok yakın arkadaşım, Hadise de keza öyle.

    Kerimcan Durmaz, Mehmet Dinçerler iddialarını yanıtladı VİDEO

    "Orası benim doğum günü partim, öpüşme görüntüsü falan değil"

    Orası benim doğum günü partim, ama hani öyle öpüşme görüntüsü falan değil. Herkese ne kadar samimi davranıyorsam ona da o kadar samimiyim. Ben samimi bir insan olduğum için." şeklinde yanıt verdi.

    Kerimcan Durmaz, Mehmet Dinçerler iddialarını yanıtladı #1

    Kerimcan Durmaz, Mehmet Dinçerler iddialarını yanıtladı #2

    Kerimcan Durmaz, Mehmet Dinçerler iddialarını yanıtladı #3

    Kerimcan Durmaz, Mehmet Dinçerler iddialarını yanıtladı #4


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