Khloe, ihaneti affetti

Khloe Kardashian bir dergiye verdiği pozlara ABD medyasının gündemine oturdu.

Kardashian ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, Gritty dergisine verdiği pozlarla gündeme geldi.

İHANETİ AFFETTİ

36 yaşındaki Khloe, parmağındaki dev elmas yüzükle dikkat çekti. Kendisini aldattığı ortaya çıkan NBA oyuncusu eski sevgilisi Tristan Thompson’la yeniden bir araya gelen Khloe’nin, bu kez nişan yüzüğüyle evlilik yolunda olduğu mesajını verdiği iddia edildi.

"BABALIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Thompson’ın doğum gününü kutlayan Khloe, paylaştığı fotoğrafın altına, “Bana söylediğin her şeyi gösterdiğin ve yaptığın babalık için teşekkürler. Umarım ne kadar sevildiğinin farkındasındır. 30’a hoşgeldin. Tüm anılar için sabırsızlanıyorum” notunu düştü.

İkilinin True adında üç yaşında bir kızları bulunuyor.