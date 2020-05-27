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    Khloe Kardashian, evini artık beğenmiyor

    Khloe Kardashian, evini 18.95 milyon dolara satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 12:34
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    Khloe Kardashian, evini artık beğenmiyor

    Khloe Kardashian, meşhur Calabasas konağına veda etmeye hazırlanıyor.  Khloe Kardashian, Kaliforniya'da bulunan konağını 18.95 milyon dolara satıyor.

    JUSTIN'DAN ALMIŞTI

    Malibu Kanyonu'na bakan yaklaşık iki dönümlük arazide bulunan konak, 2014 yılında Justin Bieber'dan Khloe tarafından 7.2 milyon dolar karşılığında satın alındı.

    Khloe, o zamandan beri kız kardeşi ile birlikte, 10 bin metrekarelik evde büyük yenilemeler yaptı ve bu yenileme için çok zaman harcadı.

    DAHA BÜYÜK İSTİYOR

    Khloe Kardashian, daha büyük bir eve taşınma kararı aldı. 10 bin metrekarelik evi küçük bulan Khloe Kardashian'ın, nasıl bir eve taşınacağı merak konusu oldu.

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