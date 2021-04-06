Khloe Kardashian makyajsız

Khloe Kardashian’ın filtresiz bikinili görüntüleri sosyal medyada olay yarattı.

Good American markasının çekimleri için kamera karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian’ın filtresiz görüntüleri, sosyal medyada olay oldu.

"TELİF HAKKI SAHİBİNDE"

Markanın pazarlama müdürü Tracy Romulus, yaptığı açıklamada: “Khloe güzel görünüyor, ancak yayınlanması amaçlanmayan bir görüntünün kaldırılmasını istememek telif hakkı sahibinin hakları içinde.” dedi.