Kibariye: Çocuk yaşımda tacizden kurtuldum Kibariye, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığını, ancak son anda bir kadın tarafından kurtarıldığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Kanal 360'ta Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan şarkıcı Kibariye, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi.

Kibariye, kendisi gibi çocuk yaşta biri tarafından tacize uğradığını, bir kadın tarafından kurtarıldığını berlirterek şunları söyledi:

"Cacığımın içine uyku hapı atılmış"

Seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş, saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı, çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeyno Abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım, geldiler beni aldılar.

"Bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı?"