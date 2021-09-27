Kibariye imaj tazeledi

Dün akşam bir programa konuk olan ünlü şarkıcı Kibariye'nin tamamen imajını yenilediği görüldü.

Uzun süredir 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Kibariye, dün akşam canlı yayına çıktı.

Ünlü şarkıcı, çıktığı canlı yayında yeni imajıyla sosyal medyanın da gündemine geldi.

YENİ KİBARİYE

Saç renginde kızıl bir tonu tercih eden ve perukla saçlarını uzatan Kibariye, çok sayıda yorum aldı.