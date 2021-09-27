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    Kibariye imaj tazeledi

    Dün akşam bir programa konuk olan ünlü şarkıcı Kibariye'nin tamamen imajını yenilediği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 08:37
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    Kibariye imaj tazeledi

    Uzun süredir 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Kibariye, dün akşam canlı yayına çıktı.

    Ünlü şarkıcı, çıktığı canlı yayında yeni imajıyla sosyal medyanın da gündemine geldi.

    YENİ KİBARİYE

    Saç renginde kızıl bir tonu tercih eden ve  perukla saçlarını uzatan  Kibariye, çok sayıda yorum aldı.

    Kibariye imaj tazeledi #1

    Kibariye imaj tazeledi #2Kibariye imaj tazeledi #3Kibariye imaj tazeledi #4

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