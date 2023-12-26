Kibariye'den sevenlerine sürpriz! Arka Sokaklar'a geliyor...

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar efsanesi, yeni sezonuyla sürüyor.
Cuma günleri ekranlara gelen dizinin yılbaşı bölümü ise herkesi şaşırtacak.
Yılbaşında yeni bölümle ekranda olacak diziden, hayranlarına Kibariye sürprizi geldi.
Ekranda olacak
Kibariye, Arka Sokaklar'ın yılbaşı bölümünde ekranda yerini alacak. Ekiple birlikte yılbaşı kutlayacak olan Kibariye'nin bölümden kareleri de geldi.
Oldukça keyifli gözüken Kibariye, birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek.
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