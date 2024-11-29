Kibariye'nin kızı Birgül estetiklendi! Son halini görenler gözlerine inanamadı

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Arabeskin kraliçesi Kibariye, 64 yaşında ve 1999 yılında Ali Küçükbalçık ile evlenerek 2000 yılında kızı Birgül'ü kucağına almıştı.

Geçtiğimiz yıllarda kızını evlendiren ünlü şarkıcı, şimdi ise sahneye çıkmadığı günlerde torun büyütüyor.

BİRGÜL GÜZELLEŞTİ

Kibariye'nin kızı Birgül, yıllar içinde büyük değişimle gündeme geldi. Estetik müdahalelerle dış görünüşünü değiştiren Birgül, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabında kızı ve eşinin olduğu fotoğrafı paylaşan Kibariye, herkesi şaşırttı. Kızı Birgül'ün inanılmaz değişimi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü ismin paylaşımına yorum yağdı.

Kibariye daha sonrada kuaförden video paylaştı. Ünlü şarkıcıi saçları yapılırken şarkı söyledi.