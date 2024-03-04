Kilo veren şarkıcı Zara, artık dekolteli kıyafetler tercih ediyor Göğüs dekoltesiyle sahnede boy gösteren şarkıcı Zara'nın kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü.

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Yıllardır şarkılarıyla, güzelliğiyle dillerden düşmeyen, Zara sahne adıyla bilinen 48 yaşındaki Neşe Zara Yılmaz, paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Sahne tarzıyla ve zayıflamasıyla dikkat çeken şarkıcı, son olarak göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Daha önce dekolteli kıyafetler tercih etmeyen Zara'nın derin göğüs dekoltesi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Bu kıyafet konforlu"

"Kilo verdim kendimi iyi hissediyorum bu kıyafet de konforlu ve şık". diyen Zara, sosyal medyayı ikiye böldü.

"Bir süredir de diyet yapıyorum"

Zara, geçtiğimiz günlerde "Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen saat 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm." demişti.