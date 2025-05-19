Kiloları eleştirilmişti! Şarkıcı Zara yaptığı diyeti anlattı

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Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son dönemde verdiği kilolarla ve sahne tarzıyla dikkat çekiyordu.,

BAŞKA ZARA

9 kilo vererek sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlaması Zara'nın son halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kendisine yapılan yorumları ciddiye aldığını söyleyen ünlü şarkıcı sıkı bir diyete başladı. Zara değişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"24 SAATTE BİR DEFA"

Ünlü isim; 'Çok ciddi bir diyet yaparak kilo veriyorum. 24 saatte bir yiyorum. Diyetisyenle birlikte ilerliyorum. Gerçekten yemeyince oluyormuş. Kenardan geçerken bir fındık alma filan onlarla olmuyormuş.' diye konuştu.