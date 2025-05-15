Kiloları gündem olmuştu! Şarkıcı Zara diyete girdi

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Eski halinden eser kalmayan Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, sahne tarzıyla da sık sık gündem oluyordu.

Kilo verdikten sonra iddialı seçimlerde bulunan şarkıcı Zara'nın dekolteli kıyafetlerine yorum yağıyordu.

"SADECE SESLE OLMUYOR"

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz aylarda 9 kilo veren Zara'nın tarzına "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım" demişti.

GERÇEK HALİ BAŞKA

Zara'nın son sahne karelerine kilo aldığına dair yorumlar gelmişti. Kendisine filtre yapan Zara'nın sosyal medyada konser görüntüleri yayınlanınca gerçek hali de ortaya çıkmıştı.

Zara ise hemen harekete geçti ve diyete başladı.

Instagram hesabından bitkin halde bir fotoğraf yayınlayan ünlü isim, "Sımsıkı diyetimde 6. gün" yazan şarkıcı Zara "24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler hadi diyete başlayın!" dedi.