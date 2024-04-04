Kim Kardashian 100 bin dolarlık lüks arabasıyla kahve almaya gitti Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, 100.000 dolarlık Tesla Cybertruck'ını paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Amerika'nın gözde magazin yıldızlarından biri olan Kim Kardashian, lükse düşkün ünlülerden.

Fortune dergisinin "100 Güçlü Kadın" listesinde yer alan 43 yaşındaki Kim yeni arabasını paylaştı.

100 bin dolar

Kardashian, 100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile geçtiğimiz günlerde kahve almaya gitmesiyle gündeme geldi.

"Ölene kadar senin av tüfeğin olacağım"

Bu sefer arabasına dair düştüğü notla dikkat çeken Kim Kardashian paylaşımına "Ölene kadar senin av tüfeğin olacağım" notunu düştü

Aracın detayları dikkat çekti.

Kim'in servet değerindeki aracının detayları da dikkat çekti. Keskin hatlara sahip, çok katmanlı ve dayanıklı bir dış kabuk kullanılan araç, sert ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir gövdeye sahip.

Tesla'nın diğer modellerinde olduğu gibi, Cybertruck da gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Otomatik pilot, kaza önleme sistemi ve çarpışma dayanıklılığı gibi özellikler bulunan aracıyla Kim yine adından söz ettirmeyi başardı.