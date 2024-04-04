Kim Kardashian 100 bin dolarlık lüks arabasıyla kahve almaya gitti

Amerika'nın gözde magazin yıldızlarından biri olan Kim Kardashian, lükse düşkün ünlülerden.
Fortune dergisinin "100 Güçlü Kadın" listesinde yer alan 43 yaşındaki Kim yeni arabasını paylaştı.
100 bin dolar
Kardashian, 100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile geçtiğimiz günlerde kahve almaya gitmesiyle gündeme geldi.
"Ölene kadar senin av tüfeğin olacağım"
Bu sefer arabasına dair düştüğü notla dikkat çeken Kim Kardashian paylaşımına "Ölene kadar senin av tüfeğin olacağım" notunu düştü
Aracın detayları dikkat çekti.
Kim'in servet değerindeki aracının detayları da dikkat çekti. Keskin hatlara sahip, çok katmanlı ve dayanıklı bir dış kabuk kullanılan araç, sert ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir gövdeye sahip.
Tesla'nın diğer modellerinde olduğu gibi, Cybertruck da gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.
Otomatik pilot, kaza önleme sistemi ve çarpışma dayanıklılığı gibi özellikler bulunan aracıyla Kim yine adından söz ettirmeyi başardı.
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