Kim Kardashian bin kişiye para verecek

Ünlü reality show yıldızı, sosyal medyadan, bin kişiye 500'er dolar hediye edeceğini duyurdu.

Ermeni asıllı reality show yıldızı Kim Kardashian, bin şanslı kişiye 500’er dolar hediye edeceğini söyledi.

1000 KİŞİYE 500 DOLAR

40 yaşındaki Kardashian, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Selam arkadaşlar! Yılın en mükemmel zamanı. Biliyorum 2020 çok zordu ve insanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor. 1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum.” yazdı.

BİNLERCE MESAJ GELDİ

Kardashian’ın 500 dolar vermek için şartı ise belirlediği etiket ile yanıt yazmak oldu. Ünlü yıldızın hayranları, binlerce mesaj yağdırdı.