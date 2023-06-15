Kim Kardashian bir erkekte ne aradığını açıkladı

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Jay R ile birlikte çektiği seks kasediyle yıllar geçse de adından söz ettiren Kim Kardashian, boşanma süreci ve paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.
Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen 4 çocuk annesi Kardashian, hayatına girecek olan erkekte aradığı özellikleri sıraladı.
"Benim için dövüşmesi, hijyen kurallarına dikkat etmesi. Sabırlı, destekleyici, benim için gerçekten mutlu olabilecek, başarılı biri... " diyen Kim Kardashian, hayatına girecek erkeğin dişlerinin de güzel olması gerektiğini söylüyor.
Dişler önemli
Kim Kardashian, onu gerçekten azgın yapan şeyin ne olduğunu da açıklıyor. Kim, konuşmasında "Dişler benim en büyük cazibelerimden biri gibi. Ne kadar düzgün olursa o kadar azgın olurum." diyerek yine gündeme geldi.