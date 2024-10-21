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Haber Merkezi

Los Angeles'ta düzenlenen Akademi Müzesi Galası'na katılan Kim Kardashian yine dikkat çekmeyi başardı.

Süper model Kendall Jenner ve Kylie Jenner gibi iddialı bir tasarımla gecede boy gösteren Kim yine adından söz ettirdi.

KORSE VE MİKRO ŞORT

Yıldızlarla dolu etkinlikte 43 yaşındaki Kardashian, süper sıkı bir korse ve mikro şort tercih etti. Kıvrımlarını her daim sergileyen Kim Kardashian her detayıyla tarzını ortaya koydu.

Kombinini 30 karat değerinde elmas takısıyla tamamlayan Kardashian, kolye ve küpeleriyle de baş döndürdü.