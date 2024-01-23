Kim Kardashian eleştirilere inat paylaştı! Sütyeni ve saten geceliğiyle poz verdi Yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, kendisine gelen tepkileri umursamadı.

ensonhaber.com

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim Kardashian, sosyal medyada yaptığı her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kardashian, bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Paylaşımları yüzünden sürekli eleştirilen Kardashian, sütyeni ve geceliğiyle poz veren ünlü isim kendisine gelen tepkileri umursamadı.

Çocuk kıyafeti tanıtımı kızdırdı

Kim Kardashian, çocuk kıyafeti koleksiyonunu tanıtırken kullandığı konsept yüzünden eleştirilere maruz kalan marka ile ilişkilerini değerlendirdiğini söylemişti.

Marka ile bağlarını koparmayarak sayfasında markanın paylaşımlarını yapan Kim Kardashian, eleştirilerin hedefi olmuştu.

"Sen kötü birisin"

Marka ise, Kim Kardashian'ın elçisi olduğunu bir kez daha duyurdu. Bunun üzerine ünlü isme "Sen kötü birisin" gibi yorumlar yağdı.