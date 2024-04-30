Kim Kardashian eski kocasının yeni eşi Bianca Censori'ye özendi Kim Kardashian, pazar günü Los Angeles'ta bir gezi sırasında görntülendi. Ünlü ismin stili eski kocası Kanye West'in şimdiki eşi Bianca Censori'ye benzetildi.

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Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın tarzı sosyal medyanın diline düştü.

Los Angeles'ta katıldığı bir gezinti sırasında eski kocası Kanye West'in şimdiki eşi Bianca Censori'nin tarzına oldukça benzer bir tarzla görüntülenen Kim Kardashian, görenleri şaşırttı.

43 yaşındaki reality TV ikonu, sırt dekolteli siyah bir takım giydi.

2023'te giydiği bir kıyafete benzetildi

Ancak Kardashians yıldızının görünümü, platin boyalı saçlarına kadar Bianca'nın yaklaşık bir yıl önce Haziran 2023'te giydiği bir kıyafete benzerliğiyle dikkat çekiciydi.

Yine cüretkar

Kim, cüretkar takımıyla göğüslerini ve kıvrımlarını sergiledi.

Tarzı yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Bianca Censori'ye benzetilen Kim'in bu seçimine kimse anlam veremedi.