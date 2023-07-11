Kim Kardashian, Hadise'ye benzetildi Son verdiği pozlarla şarkıcı Hadise'ye benzetilen Kim Kardashian'a yorum yağdı.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, 2019'da kurduğu vücut şekillendirici korse marka reklamları için verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor.

Aşkları, skandalları ve lüks yaşantısıyla gündemden asla düşmeyen Kim, yine kamera karşısına geçti.

Türk takipçileri yorum yağdırdı

Spor salonu temalı bir fotoğraf çekimi için beyaz bir body ile poz veren Kim, her zamanki gibi kıvrımlarını sergiledi. Pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden de yorum gecikmedi.

Hadise değil

Kim'i gören Türk takipçiler, skandallar kraliçesini son dönemde pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'ye benzetti.