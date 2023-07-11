Kim Kardashian, Hadise'ye benzetildi
ensonhaber.com

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, 2019'da kurduğu vücut şekillendirici korse marka reklamları için verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor.

Aşkları, skandalları ve lüks yaşantısıyla gündemden asla düşmeyen Kim, yine kamera karşısına geçti.

Kim Kardashian, Hadise'ye benzetildi

Türk takipçileri yorum yağdırdı

salonu temalı bir fotoğraf çekimi için beyaz bir body ile poz veren Kim, her zamanki gibi kıvrımlarını sergiledi. Pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden de yorum gecikmedi.

Kim Kardashian, Hadise'ye benzetildi

Hadise değil

Kim'i gören Türk takipçiler, skandallar kraliçesini son dönemde pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'ye benzetti.