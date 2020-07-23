Kim Kardashian: Kanye yine kriz geçiriyor

Kim Kardashian, tutarsız açıklamalarda bulunan eşi Kanye West hakkında açıklama yaptı.

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın eşi rapçi Kanye West (43), ABD başkan adaylığı için ilk mitinginde aile içi sırlarını paylaşmış, hüngür hüngür ağlamıştı.

Daha sonra sosyal medyadan eşi Kim Kardashian (39) ve kayınvalidesini hedef almış, kendisini ‘deli’ diye kapatmak istediklerini öne sürmüştü. Kardashian’ın boşanmak istediği iddia edilmişti. Bunun üzerinde West, sosyal medyada iki yıldır eşinden boşanmaya çalıştığını açıkladı.

OTEL İDDİASI

West, eşi Kardashian ile rapçi Meek Mill’in (33) iki yıl önce bir otelde buluştuğunu öğrendiğinden bu yana evliliğini sonlandırmaya çalıştığını söyledi. West, aldatıldığını ima etti.

"RİCA EDİYORUZ"

Dün Kardashian, sessizliğini bozdu. Kardashian, “Eşim bildiğiniz gibi bipolar (iki kutuplu kişilik bozukluğu). Yine kriz geçiriyor. Ama bu hastalık onun hayallerine ve dehasına engel değil. Anlayış rica ediyoruz.” diyerek evliliğini kurtarmak adına bir adım attı.