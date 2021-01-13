Kim Kardashian, kendini işe verdi

Kim Kardashian, kendini işe verdi

Kim Kardashian, eşi Kanye West'ten boşanacağı iddiaları sonrası sosyal medyadaki sessizliğine son verdi.

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kim Kardashian boşanma ve aldatılma iddialarının ardından sosyal medyaya bomba gibi geri döndü. Sahibi olduğu markanın yeni ürünleri için kamera karşısına geçen Kim, birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

40 YAŞINDA

Yeni ürünlerin 14 Ocak’ta çıkacağını söyleyen Kim, 26 Aralık’tan bu yana ilk kez paylaşım yapmış oldu. 40 yaşındaki yıldızın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

KANYE KONUSUNDA SESSİZ

2014’ten bu yana ünlü rapçi Kanye West’le evli olan Kim Kardashian’ın evleri ayırdığı iddia edilmişti. West’in Kim’e ihanet ettiği öne sürülürken, çiftten boşanmaya dair bir açıklama gelmedi.