Kim Kardashian kimdir? Kim Kardashian nereli? Kim Kardashian kaç yaşında?

Kim Kardashian kimdir? Kim Kardashian nereli? Kim Kardashian kaç yaşında?

Amerikan şov yıldızı Kim Kardashian kimdir? Kim Kardashian nereli? Kim Kardashian kaç yaşında? sorularının tüm cevapları burada...

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı işgalle ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çeken Kim Kardashian, iki gündür tepkilerin merkezinde yer alıyor.

İddiaya göre, Kim Kardashian'ın babasının yarı Osmanlı yarı Rus asıllı üçüncü nesil Amerikan Ermenisi annesinin ise Hollanda ve İskoçya kökenli bir Amerikalı olduğu söyleniyor.

KİM KARDASHİAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Peki Kim Kardashian kimdir, nereli, kaç yaşında sorularını biz de sizler için bir araya getirdik.

21 Ekim 1980 yılında Los Angelas'ta dünyaya gelen Kim Kardashian, Amerikalı magazin yıldızı olarak bilinmektedir. Amerikalı magazin yıldızı olarak bilinen ünlü ismin baba tarafı Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllıdır.

Sosyal hayatı ve yaptığı şovlarla bilinen Kardashian, Ayrıca prodüktörlük, mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk, stilistlik ve iş kadınlığı faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian, 24 Mayıs 2014 tarihinde İtalya'nın Floransa kentinde evlendi. Çiftin 4 çocuğu bulunmakta.