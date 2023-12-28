Kim Kardashian kıyafetiyle sosyal medyayı salladı Geçtiğimiz günlerde evini aşırı şekilde süsleyerek görgüsüzlükle suçlanan Kim, tarzıyla olay oldu.

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Dünyaca ünlü televizyon yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim Kardashian, malikaneyi andıran lüks evini yılbaşına uygun dekore etti.

Ancak Kim'in paylaşımına eleştirileri yağdı.

Eleştirileri umursamayan ve paylaşımlarına devam eden Kim, Noel için de çok iddialıydı.

60 milyon dolarlık malikane

Kim Kardashian, 60 milyon dolarlık malikanesinde ailesinin yıllık Noel Arifesi partisine ev sahipliği yaparken dünyaca ünlü markasıyla elbisesiyle göz kamaştırdı.

43 yaşındaki güzel, elbisesiyle poz verirken kıvrımlarını sergiledi ve derin göğüs dekoltesiyle de hayranlarını mest etti.