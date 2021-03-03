Kim Kardashian kuaför koltuğunda uyudu

Kanye West'e boşanma davası açan Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, önceki gün gittiği kuaförün koltuğunda yorgun düştü.

Dünyanın en ünlü kadınlarından dört çocuk annesi olan Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açmıştı. Bu sıralar çok yoğun olan 40 yaşındaki Amerikalı yıldız, yorgunluğunu kuaför koltuğunda attı.

KUAFÖRÜ PAYLAŞTI

Kardashian'ın kuaförü Chris Appleton, saçlarını yaptırmak için oturduğu koltukta uyuyakalan Kardashian'ın fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

Appleton, en sevdiği müşterisinin uyku hali fotoğrafını, "Seni seviyorum Kim" notuyla paylaştı. "BENİ BİTİRDİN" Kim Kardashian, fotoğrafını paylaşan kuaförüne, "Senden nefret ediyorum. Bitirdin beni" şeklinde esprili bir yorum yaptı.