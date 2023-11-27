Kim Kardashian, sosyal medyayı şeffaf sütyenle salladı Milyarder yıldız Kim Kardashian, son olarak şeffaf sütyeniyle verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu.

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The Kardashians adlı reality şov programıyla ünlenen ve kendi korse markasıyla milyarder bir girişimci haline gelen Kim Kardashian yine adından söz ettiriyor.

Şeffaf sütyen giydi

"American Horror Story" adlı dizide Siobhan rolünü canlandırdıktan sonra yeni bir dizi için hazırlık yapan Kim Kardashian bu sefer şeffaf sütyen giydi.

Kim Kardashian, transparan bir sütyen giyse de frikik vermemek için önlemler aldı.

Eliyle meme uçlarını kapattı

43 yaşındaki Kim Kardashian frikik vermemek için eliyle meme uçlarını kapattı.

Bir hayranı "Sanki tüm dünya meme uçlarını daha önce görmemiş gibi" yorumu yaptı.