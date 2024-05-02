Kim Kardashian, sütyen ölçüsünü verdi! Takipçileri yorum yağdırdı Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian, kaç beden sütyen giydiğini açıkladı. Kim bu açıklamadan kısa süre sonra dile düştü.

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Amerikalı televizyon yıldızı 43 yaşındaki Kim Kardashian'ın, vücut şekillendirici markası adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kim Kardashian, Skims adlı vücut şekillendirici markası için sık sık model olarak kamera karşısına da geçiyor.

Her zaman gündeme gelmeyi başaran Kim yine adından söz ettirdi.

Sütyen numarasını verdi

Kardashian, markası SKIMS'in sütyen modellerinde hangi numarayı kullandığını açıkladı. Küçük beden sütyen ve XS beden tulum giydiğini açıklayan Kim sosyal medyanın diline düştü.

Takipçileri Kim Kardashian'ın beden ölçüsünü doğru vermediğini iddia etti.

Kim daha önce küçük bir sutyen ve ekstra küçük bir bikini giydiğini açıklamıştı.