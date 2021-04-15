Kim Kardashian tatilde

Bir süredir çocuklarıyla birlikte tatilde olan Kim Kardashian, kendi Instagram hesabından bol bol fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

2014 yılında evlendiği rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, çocuklarını da yanına alarak tatile çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kendi markasından elde ettiği kazanç sayesinde adını milyarderler listesine yazdıran Kim Kardashian’ın keyfi hiç kaçmadı.

ABLASINA POZ VERDİ

Uzun tatiline devam Kim Kardashian’ın fotoğrafını bu sefer ablası Kourtney Kardashian paylaştı. Bakır rengi bikinisiyle kusursuz görünen Kardashian’ın fotoğrafı hayranları tarafından oldukça beğenildi.