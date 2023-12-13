Kim Kardashian'ın yeni yıl hazırlığı : Evini çocukları için ormana çevirdi
ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Amerikalı reality şov yıldızı 43 yaşındaki Kim Kardashian, yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı.

Kardashian, Los Angeles'taki 60 milyon dolarlık malikanesinin koridoruna karla kaplı orman yaptırdı.

Koridora yerleştirilen çam ağaçları yapay karla süslendi.

Her şey çocuklar için

Ünlü yıldız, bu yöntemle Los Angeles sıcağında 4 çocuğuna karlı bir Noel geçirtmeyi hedefliyor.

Kim Kardashian, geçtiğimiz sene dört çocuğunun babası Kanye West'ten boşanmıştı.