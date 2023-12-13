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Kim Kardashian'ın yeni yıl hazırlığı : Evini çocukları için ormana çevirdi

Kim Kardashian'ın yeni yıl hazırlığı : Evini çocukları için ormana çevirdi Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, çocukları için malikanesine yılbaşı ormanı yaptırdı.