Kim Kardashian'dan boşanma açıklaması

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı.

Reality show yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz ay 2014 yılında evlendiği rapçi Kanye West'e şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. West, geçen yıl ABD başkanı olmak için başarısız bir girişimde bulunduğu sırada çiftin ilişkilerinde anlaşmazlıklar yaşadığı söylenmişti.

AYRINTILARI PAYLAŞTI

Kim Kardashian, boşanma davası açtığı eşi Kanye West ile evliliğinin bitmesine dair ayrıntıları anlattı. Ünlü yıldız, eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkların üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımlarının da ayrılık kararında etkili olduğunu belirtti.

"PAYLAŞIMLARI SİNİR BOZDU"

40 yaşındaki Kim Kardashian, kendisinin Kaliforniya'da, West'in ise Wyoming'deki bir çiftlikte yaşadığı sırada tecrübe ettiği zorluklardan bahsetti. 'Keeping Up With The Kardashians' adlı programın son bölümünde konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Kanye, bir süredir Wyoming'de ve sosyal medyada birçok şey paylaşıyor. Bu biraz sinir bozucuydu fakat kendinizi evde yaşananlardan ve internette olanlardan biraz ayırmanız gerekiyor" ifadelerini kullanarak eşinin ilişkilerine dair yaptığı paylaşımların ayrılık kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

West, Twitter'dan, "İki yıldır boşanmaya çalışıyorum" şeklinde açıklama yapmış hatta kim Kardashian'ın kendisini aldattığını ima etmişti.