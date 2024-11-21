Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, gündem olmak için dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

ROBOTLA YAKINLAŞTI

Adından sık sık söz ettirmeyi seven 44 yaşındaki Kardashian, şişme siyah bir ceket altına tayt ve jartiyer giyerek, Tesla aracının sürücü koltuğunda robotun kucağında oturdu.

Kim, jartiyer kemeri desenleri bulunan bir kıyafetle arabanın yanına seksi bir şekilde çömelen Kardashian, robotun lüks elektrikli araçta ellerini tutarken poz veriyor.

Kardashian fotoğraf çekimi tepki aldı.