Kim Kardashian'dan olay poz! Bu defa iç çamaşırıyla ayna pozu verdi

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Dünyaca ünlü 43 yaşındaki reality TV yıldızı Kim Kardashian, yine uslu durmadı.
Her paylaşımı olay olan Kardashian, makyaj aynasında bir selfie için baştan çıkarıcı bir şekilde poz verdi.
Son verdiği pozla neredeyse yarı çıplak olan ünlü isme, yorum yağdı.
Keskin karın kaslarını ve ince belini gösteren Kim, kendi markasına ait iç çamaşırlarıyla kıvrımlarını sergiledi.
'Ben olsam benimle çıkardım'
Yıldız paylaşımına 'Ben olsam benimle çıkardım' notunu düştü.
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