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Kim Kardashian'ın boşanma belgesi
Eşi Kanye West'ten ayrılan Kim Kardashian'ın boşanma belgesi ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 09:14
- Güncelleme : 22.02.2021 - 09:47
Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian ve eşi ünlü rapçi Kanye West resmi olarak ayrılıyor. 40 yaşındaki Kardashian’ın, West’e boşanma davası açtığı ortaya çıktı.
DİLEKÇE MAHKEMEYE VERİLDİ
Kardashian’ın avukatı, dava dilekçesini dün mahkemeye sundu. 2014’ten bu yana evli olan çiftin arasında bir düşmanlık olmadığı ve dostane bir şekilde ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.
ORTAK VELAYET
North, Saint, Chicago ve Psalm olmak üzere dört çocuğu bulunan çiftin, ortak velayet yolunu seçtiği öğrenildi. West ve Kardashian gayrimenkuller konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Kardashian’ın, çocuklarla birlikte yaşadığı 60 milyon dolarlık Hidden Hills’teki malikanede kalması bekleniyor.