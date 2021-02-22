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    Kim Kardashian'ın boşanma belgesi

    Eşi Kanye West'ten ayrılan Kim Kardashian'ın boşanma belgesi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 09:47
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    Kim Kardashian'ın boşanma belgesi

    Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian ve eşi ünlü rapçi Kanye West resmi olarak ayrılıyor. 40 yaşındaki Kardashian’ın, West’e boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

    DİLEKÇE MAHKEMEYE VERİLDİ

    Kardashian’ın avukatı, dava dilekçesini dün mahkemeye sundu. 2014’ten bu yana evli olan çiftin arasında bir düşmanlık olmadığı ve dostane bir şekilde ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.

    ORTAK VELAYET

    North, Saint, Chicago ve Psalm olmak üzere dört çocuğu bulunan çiftin, ortak velayet yolunu seçtiği öğrenildi. West ve Kardashian gayrimenkuller konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Kardashian’ın, çocuklarla birlikte yaşadığı 60 milyon dolarlık Hidden Hills’teki malikanede kalması bekleniyor.

    Kim Kardashian ın boşanma belgesi #1

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