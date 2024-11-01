Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı kostümü! Albino timsahı oldu

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü isimler hatta Türkiye'deki bazı ünlü şarkıcı, oyuncu ve fenomenler de Cadılar Bayramı'na büyük bir coşku ve titizlikle hazırlanıyor.

Şu sıralar en dikkat çeken Cadılar Bayramı kostümü Kim Kardashian'dan geldi. 44 yaşındaki televizyon yıldızı, 2 haftadır üzerinde çalışılan kostümle herkesi şaşırttı.

ALBİNO TİMSAH KİM

Kim Kardashian, bu Cadılar Bayramı'nda albino timsah oldu. Karelerini ve videolarını sosyal medya hesabından yayınlayan Kardashian'a yorum yağdı.

Kardashian'ın tüm vücudu pulla kaplandı