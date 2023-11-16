Kim Kardashian'ın gençlik travması: "Ablam hoşlandığım erkeklere beni kötülerdi" Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, 'The Kardashians' adlı TV şovlarının yeni bölümünde gençlik yıllarında ablası ile birbirleri hakkında söyledikleri 'acımasız' sözleri ortaya çıkardı.

ensonhaber.com

Her yaptığı ve her söylediği gündem olan ünlü isimlerde Kim Kardashian, sekiz yıl evli kaldığı Kanye West'ten geçtiğimiz sene resmen boşanmıştı.

Mahkeme belgelerinden 42 yaşındaki reality şov yıldızı ve 45 yaşındaki rapçinin, dört çocukların velayetini paylaşacakları öğrenilmişti.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kim (43), son olarak 'The Kardashians' adlı reality şovunda ablası Kourtney Kardashian (44) ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"Umarım telafi eder"

Ünlü isim, doğum gününü kutlamak için düzenledikleri bir partide ablasına üzerinde "Sana kız kardeşim demekten gurur duyuyorum. Umarım bu sana söylediğim diğer tüm kötü şeyleri telafi eder" yazan bir kart verdi.

'Kız kardeşimin sarkık göğüsleri var"

Kourtney ile bir itirafta bulunan Kim, "Bu kart resmen ben ve Kourtney için yapılmış. Eskiden birbirimize sürekli acımasız şeyler söylerdik" dedi ve ekledi: "Ben Kourtney'nin selilütleri olduğunu söylerdim. Kourtney ise benim hakkımda hoşlandığım erkeklerle konuşup, 'Kız kardeşimin sarkık göğüsleri var, tanısanız ondan nefret edersiniz' derdi. Ve ben de utanıp, ağlayarak oradan uzaklaşırdım."

Kourtney Kardashian, bunun üzerine kardeşine dönüp "Geçmiş için özür dilerim" dedi. Kim ise elini kalbine doğru götürerek, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.