Kim Kardashian'ın pantolonu yırtıldı Son dönemde gündemden düşmeyen Kim Kardashian'ın kıvrımlarına pantolonu dayanamadı.

ensonhaber.com

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim Kardashian, önceki gün katıldığı yayın sırasında zor anlar yaşadı.

42 yaşındaki Kardashian, The Kardashians'ın ön gösteriminde kendi ifadesiyle 'tüm poponun dışarıda olduğu' bir talihsizlik yaşıyor.

Pantolon bir anda patladı

Deri pantolonuyla kıvrımlarını sergilemek isteyen Kim Kardashian'ın kıvrımlarına pantolon da dayanamadı. Pantolon bir anda patlayınca fenomen ne yapacağını bilemedi.

'K.çıma yapıştı"

Kim, açıklamasında 'K.çıma yapıştı ve çıkarmaya çalışınca çok acıyor' dedi. Ayrıca ünlü isim, yaşadığı sorunu fark ettiği anı "Sahnede otururken içim içimi yiyordu, sanki kıçımda bir esinti hissediyordum" sözleriyle aktardı.