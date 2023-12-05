Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu! Canladıracağı karakter kendisine tam oturdu... Reality şov yıldızlığından girişimciliğe geçiş yapan Kim Kardashian, oyunculuk alanında kendisini göstermeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

43 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, yeni atılımlara hazırlanıyor.

Sosyal medya paylaşımları ve pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, oyunculuk yapacak.

Oyunculuk için çalışmalara başlayan güzel yıldızın yeni projesine dair detaylar ise netleşti.

American Horror Story dizisinin 12'nci sezonuna dahil olarak ilk kez oyunculuk hünerlerini sergileyen yıldız, dizinin yaratıcı Ryan Murphy ile yeniden birlikte çalışmaya hazırlanıyor.

Avukat olacak

Kardashian dizide, Los Angeles'ta tamamı kadınlardan oluşan bir büronun yöneticiliğini yapan başarılı bir boşanma avukatını canlandıracak.

Dizide avukatları canlandıracak üç kadın oyuncu daha yer alacak ancak henüz bu isimler için arayış sürüyor. Dizi çekimlerinin 2024'te başlaması bekleniyor.

Öte yandan Kardashian, şu sıralar komedi filmi "The 5th Wheel" (Beşinci Tekerlek) üzerinde çalışıyor. Yıldız, komedi filminde hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer alacak. Filmin konusu hakkında detaylar açıklanmazken, film için "kadın odaklı komedi" tanımlaması yapılıyor.