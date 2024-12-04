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Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı..

Bunun akabinde de kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

Aralık ayında kira bedellerine yapılacak zam oranı da yüzde 60,45 oldu.

Bu artışa ise isyan eden bir isim var.

Demet Akalın...

AKALIN KİRA ZAMMINI BEĞENMEDİ

Akalın, aralık ayı için belirlenen yüzde 60 kira artış oranını, “Denizde bir damla” olarak nitelendirdi. "Evi sattım! Ancak ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanan sanatçı, ev sahiplerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekeceğini de belirtti.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, gayrimenkul yatırımlarıyla tanınsa da kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını belirterek isyan etmişti.

Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın, bu durumdan şikayetçi oldu.

KİRACISI 5 BİN LİRAYA OTURUYORDU

Ünlü şarkıcı, "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor." diyerek durumu eleştirmişti.

Evin güncel kira değerinin 35 bin TL olduğunu vurgulayan Akalın, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş adam çöktü evime ya" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaşananların ardından Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir kiracısıyla yaşadığı sorunları çözemeyince, çareyi evi satmakta buldu.

KİRALARA GÖRE YÜKSELİŞ MİKTARI

Buna göre kira tutarlarına göre artışlar şöyle olacak:

15 bin TL kira, 24 bin 67 TL'ye

20 bin TL kira, 32 bin 90 TL'ye

25 bin TL kira, 40 bin 112 TL'ye

30 bin TL kira, 48 bin 135 TL'ye

35 bin TL kira, 56 bin 157 TL'ye

40 bin TL kira, 64 bin 180 TL'ye yükselecek.

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