Kırgızistan'daki deprem sonrası ulaşılamadığı iddia edilen Tolgahan Sayışman'dan haber geldi Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, 7.0 büyüklüğünde depreme yakalandı. Haber alınamadığı iddia edilen Sayışman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ensonhaber.com

22 Ocak Pazartesi akşamı, Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi.

Tolgahan Sayışman da oradaydı

Tolgahan Sayışman ise deprem sırasında Kazakistan'da bulunuyordu.

Depremden sonra iş için Kazakistan'a giden ve depremden sonra saatlerce haber alınmadığı öğrenilen Tolgahan Sayışman, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

"Sıkıntı yok, şükür en güvenilir yerdeyim"

Kendisine ulaşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Tolgahan Sayışman, "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim." ifadelerini kullandı.

Ülkeye dönerken uçak içinden de paylaşım yapan oyuncu, "Eve dönme zamanı." dedi.