Kirli Sepeti'nin Medine'si Cansu Tosun gala tarzı olay oldu! Hayranlarından tam not aldı Ünlü oyuncu Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde yer aldığı filmin galasına katıldı. Cansu Tosun'un gala tarzı gündem oldu.

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Şu sıralar Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği Medine karakteriyle dikkat çeken Cansu Tosun, bir dönem babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la yaşadığı yasak aşkla gündeme geliyordu.

Gala tarzıyla gündem oldu

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Cansu Tosun, son olarak gala tarzıyla gündem oldu.

Süper mini giydi

Eşi Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde yer aldığı filmin galasına katılan Tosun, süper mini eteği ve gömleğiyle dikkat çekti.

Sütyen tarzı olay oldu

Gömleğinin düğmelerini açık bırakan güzel oyuncu, sütyen tarzıyla olay oldu. Ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.